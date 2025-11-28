El anillo biométrico podría dar más pistas acerca de la muerte de la empresaria y sembrar dudas sobre los testigos

El crimen de la ‘Barbie’ de Campillos (Málaga): presumían en redes sociales del gran amor que sentían

Flor asistió, en la noche del 13 al 14 de octubre de 2024, a una fiesta en una villa de lujo en Sant Antoni de Portmany (Ibiza), propiedad de un millonario sueco. La invitación, enviada por WhatsApp, animaba a los invitados a “llevar lo que quisieran”, acompañada de emoticonos que sugerían drogas, alcohol y excesos.

Después de horas de celebración, la casa se convirtió en escenario de una tragedia: Flor fue hallada sin vida en la sauna. Cuando llegaron los servicios de emergencia, su cuerpo había sido movido a una mesa en la terraza, desnudo, con quemaduras y rodeado de velas.

El abogado de la familia, Vicente Monzó, ha reclamado que se investigue a los cinco testigos de la muerte de Flor Bollini: "La policía les preguntó qué había sucedido y ellos comentan que ella había consumido esa noche y que estaba en la sauna, yendo y viniendo y que era la única que había consumido en esa fiesta", explicaba.

"Ellos explicaron que ella tenía problemas de corazón, pero no está demostrado y la familia no tiene constancia de eso", recalcaba el abogado. "Su hermano consigue aportar pruebas del teléfono de Flor y nos damos cuenta de que mienten desde el primer momento", admitía.

Además, el hermano de Flor, Fede Bollini, ha denunciado que los testigos de la muerte de su hermana han declarado "exactamente lo mismo" y que le parece raro.

Un anillo podría revelar más información

La autopsia inicial señalaba una muerte súbita, posiblemente relacionada con una intoxicación por sustancias aunque los análisis no detectaron niveles letales: solo trazas de alcohol y drogas. El dispositivo biométrico que Flor llevaba en la mano, un anillo inteligente, registró un colapso cardíaco alrededor de las 23:25 horas, casi dos horas antes de la llamada al 112 que hicieron los testigos.