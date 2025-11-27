Así fue cómo la asociación de la que forma parte recibió la información crucial para la localización del violador

Madres protectoras de Madrid, claves en la detención de Martiño Ramos, el violador gallego

Compartir







El pederasta gallego Martiño Ramos ha sido detenido esta semana en La Habana. Formaba parte de la lista de los delincuentes más buscados difundida por la Policía Nacional. Y es que el violador había huido de Ourense tras ser condenador a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una menor. Se trataba de una de sus alumnas, de tan solo 12 años.

Este jueves, María Martínez, portavoz del colectivo Madres Protectoras de Madrid, el que ha facilitado su detención, ha entrado en directo en 'En boca de todos' para detallar cuál ha sido su función.

Eso sí, antes de comenzar su intervención, ha recibido el reconocimiento de Nacho Abad: "Os quiero felicitar porque vosotras habéis tenido un papel crucial en la detención de este monstruo".

"Sí, lo hemos intentado y al final lo hemos conseguido. Nosotras nos enteramos de que había orden de búsqueda y captura, que había sentencia, y nos dedicamos a proteger a los menores en todas las formas de opresión, y esta es una de las más gordas", ha comenzado María.

"Nos fueron mandando fotos actualizadas"

Acto seguido, ha comentado cuál fue el procedimiento que siguieron: "Publicamos su foto. En un principio lo vimos en 'La voz de Galicia'. Cogimos esa foto, pusimos la información que teníamos, que era que tenía unos 60 años. La gente de Ourense nos escribió diciéndonos que no tenía 60, que tenía 50 años. Nos fueron mandando fotos actualizadas y fuimos actualizando el cartel de búsqueda".

"Actualizábamos con los datos que teníamos: el dato del coche, la sentancia, la orden de busca y captura... Y que era del centro de Ourense, que había sido profesor. Y actualizando fotos llegó a La Habana", ha continuado. Y es que, a través de su cuenta de Instagram, fue como recibieron el aviso: "Una chica cubana nos escribió".