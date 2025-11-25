Madres protectoras de Madrid, claves en la detención de Martiño Ramos, el violador gallego

Raquel Duva 25 NOV 2025 - 19:59h.

Violó a una menor, la dio una brutal paliza y la dejó abandonada en el monte: fue condenado a 13 años de cárcel y estaba fugado-.

Detienen en La Habana a Martiño Ramos, el profesor condenado a 13 años por violar a alumna: estaba en la lista de los diez fugitivos más buscados

Martiño Ramos, el violador gallego detenido en Cuba estaba en la lista de los delincuentes más buscados que ayer difundió la Policía Nacional. Su aspecto fue modificado con inteligencia artificial, para poder identificarlo mejor en caso de que se sometiese a un cambio de imagen.

Ramos había huido de Ourense tras ser condenado por abusar sexualmente de una menor, una de las alumnas a las que daba clase, de solo 12 años. Fue condenado 13 años de prisión, informa Sara García. En los cuatro años que duró la instrucción no ingresó en prisión, y fue cuando su condena fue ratificada por el Supremo cuando se fugó. Se fue a Portugal, cogió un vuelo a Brasil y luego a Cuba. La menor intentó autolesionarse en varias ocasiones y no fue con la única con la que intentó sus abusos.

Martiño Ramos era uno de los fugitivos más buscados de España. La policía le tenía localizado desde octubre.

El profesor orensano huyó en Julio. Debía ingresar en prisión tras violar a una alumna con prácticas de sadismo de forma continuada. No había medidas cautelares para evitar su fuga.

La colaboración del colectivo Madres Protectoras de Madrid fue fundamental para poder estrecharle el cerco. María Martínez, de esta asociación señala que ellas lo que hicieron fue avisar a las mujeres cubanas que este hombre estaba allí, había hecho esto en España y que era peligroso, y que había que avisar a las autoridades cubanas de que estaba allí".

Pasó por Portugal, Brasil y Perú, hasta llegar a la isla caribeña. Vivía en la Habana y se hacía pasar por fotógrafo de modelos. Todo lo tenía planeado e intentó eludir a las autoridades.

Portavoz de Ourense en Común en sus tiempos de político

Su imagen salt�ó a la política en 2015 como uno de los promotores de Marea Local y fue portavoz de Ourense en Común.

Contactó con la víctima a través de Instagram, ocultando su verdadera identidad. Había sido su profesor de música en Primaria. Ella le denunció en 2021 después de que la violara y la diera una brutal paliza dejándola abandonada en el monte. Ahora la joven tiene 20 años y las secuelas perduran. Esperan poder extraditarle.