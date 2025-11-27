Isabel y su hijo consiguieron salvar la vida tras la agresión de su expareja: “Prendió fuego a la casa”

Llevaba cuchillos, explosivos y hasta un hacha. Un hombre entra en la vivienda de su expareja armado y con la intención de acabar con la vida de Isabel, quién le había denunciado en varias ocasiones por violencia de género y que tenía el presentimiento de que iba a intentar asesinarla.

Isabel, muy nerviosa, nos ha explicado cómo sucedieron los hechos y cómo consiguió salvar su vida: “Ese día yo me levanto sobre las 5:15 horas de la mañana, me meto en el cuarto de baño y a las 5:30 horas se activa mi alarma de incendios. Pienso que es un fallo y voy al cuadro eléctrico, pero veo que hay un olor muy fuerte a gasolina. Mi hijo me dijo mamá: “Huele a gasolina”, nos miramos y sabíamos lo que estaba pasando, venía a matarnos”.

“Deducimos que ha prendido fuego y se ha ido, pero tocan a la puerta muy fuerte, mi hijo abre la puerta y es el individuo. Mi hijo intenta cerrar la puerta, pero no puede y entra. Viene hacía mí, me grita y me da fuertemente con algo que tenía un palo, pero vi que era un hacha... Mi hijo empieza a darle golpes y puñetazos y a insultarle... Con los golpes de mi hijo se distrae y yo puede quitarle el hacha... En el forcejeo se me cae el dispositivo y no puedo apretarlo para que me vengan a salvar... Los dispositivos creo que no están bien hechos”, así ha relatado la víctima cómo su hijo de tan solo 13 años consiguió distraer a su agresor y arrebatarle el hacha con el que quería matarla.

Respecto al dispositivo de ayuda que no consiguió activar, Isabel ha explicado que se trata de una medida de seguridad proporcionada por una asociación de Barcelona: “Le denuncié en varias ocasiones, pero no había orden de alejamiento. Es un dispositivo que me dieron aquí en Barcelona, Associació Catalana de la Dona, una asociación de la Cruz Roja dónde vamos todas las mujeres que sufrimos violencia de género”.

Su vecina le salvó la vida: “Ella y su hijo comenzaron a pegarle para quitármelo de encima”

Nacho Abad ha querido saber cómo su vecina consiguió salvarle la vida e Isabel nos ha relatado como la valiente actuación de sus vecinos le ayudaron a escapar del domicilio: “Caigo al suelo y el sigue pegándome golpes, con una mano me pega y con otra me agarra fuertemente del cuello. Hay un momento en el que no siento dolor, solo el zumbido de los golpes y siente que me estoy muriendo, me está asfixiando, pero escucho una voz que me dice que si cierro los ojos el próximo en morir va a ser mi hijo... De repente escucho una voz que le dice “Déjala que la estas ahogando”. Era la voz de su vecina, su hijo menor y otro vecino, que comienzan a pegar al individuo hasta que le quitan de encima mío y me dice que salga corriendo para su casa y me encierre...”.

La valentía de los vecinos ayudó a Isabel a salir del domicilio y refugiarse en otra vivienda del edificio. Una defensa en la que salió herida porque el agresor le pegó un machetazo a su vecina en el tobillo cuando estaba intentado quitárselo de encima.

Ha explicado que entre los vecinos le consiguen echar del domicilio, pero no se dan cuenta de que la puerta no se ha cerrado del todo y vuelve a entrar “prende la manta del sofá y comienza a lanzar cocteles molotov y nos tenemos que esconder hasta que vienen las autoridades”.

El agresor está en prisión provisional e Isabel, que consiguió salvar su vida nos ha contado por qué había elegido el color rojo para hablar en ‘En boca de todos’: “Voy vestida con una chaqueta roja porque todas las personas que como yo no han podido salvar su vida. Yo la he podido salvar”.