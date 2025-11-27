Susana Díaz se pronuncia sobre las declaraciones de Koldo a 'OkDiario' acusando de 'pitufeo' a Pedro Sánchez en las primarias

Por primera vez, Susana Díaz, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, se ha quedado sin palabras para explicar lo que ha sentido ante la posibilidad de que las primarias en la que se enfrentó a Pedro Sánchez para liderar el PSOE pudieran haber sido amañadas, según Koldo, mediante un supuesto ‘pitufeo’ con personas de nacionalidades del norte de África: “Hubo 'pitufeo' en primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”.

“Bien no estoy, pero tengo la cabeza alta porque los compañeros presentamos un proyecto de país que yo sigo defendiendo... Por primera vez no tengo palabras para decirte lo que siento”, ha asegurado Susana Díaz cuando Nacho Abad le ha preguntado cómo estaba tras las últimas declaraciones de Koldo, antes de posiblemente entrar en prisión.

La senadora socialista no estaba bien, pero le ha dejado claro a Nacho Abad que no se le había pasado por la cabeza abandonar el Partido Socialista Obrero español: “No, nunca, jamás. Primero soy demócrata y luego soy socialista, los valores están por encima del partido... Cada uno tiene que saber cuáles son sus valores, yo sé cuáles son los míos y he pagado un precio muy alto por defenderlos...”.

Susana Díaz asegura no tener nada que ocultar y no ha querido pronunciarse sobre la responsabilidad o no de Pedro Sanchez: “Tengo la cabeza muy alta porque lo he hecho todo siempre frente a los principios de un buen socialista... Honesta y honrada como la copa de un pino”.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha sido muy directo y ha querido saber qué le había parecido saber que ella podría “Ahora mismo ser presidenta del Gobierno si no fuera por según Koldo un ‘pitufeo’”: “Yo no sé nada más lo que habéis dicho los medios de comunicación, sé lo que yo sufrí y lo que sufrieron miles de compañeros... Más adelante, hablaré lo que tenga que hablar... Tengo una sensación muy mala”