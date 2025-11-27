El crimen de la ‘Barbie’ de Campillos (Málaga): presumían en redes sociales del gran amor que sentían

La víctima de tan solo 25 años y su agresor pertenecían al programa VioGén

Padre del niño agredido sexualmente por otros menores: “Me dijo: ‘No quiero que hagan daño a mis amigos”

Compartir







Concha, una joven de 25 años de Campillos (Málaga) conocida como ‘Barbie’ ha sido estrangulada supuestamente por su pareja y el amor de su vida, quién condujo durante 200km antes de confesar el crimen en su pueblo natal.

El supuesto agresor avisó el día anterior en su trabajo de que no iba a acudir, por lo que podría tratarse de un crimen planeado. La joven de 25 años y de profesión tatuadora fue estrangulada supuestamente a manos de su pareja en el momento en el que el padre de ella, con quién convivían, salió a trabajar al campo.

La joven utilizaba su cuerpo de escaparate para sus dibujos y presumía del amor que sentía por su pareja y supuesto asesino. Concha y su agresor formaban parte del programa Viogén, ella por víctima del maltrato y él por agresor en otras relaciones.

Arsenia, la vecina de enfrente de Concha, notó algo raro porque el perro no paraba de ladrar desde primera hora de la mañana. Asegura que vio al presunto asesino marcharse muy temprano de la vivienda en su coche: “No le vi la cara, pero andaba un poco nervioso, tenía un paso un poco rápido... Sobre la una comenzó a venir la policía y me enteré”.

Además, ha explicado que a ella nunca le gustó el supuesto agresor: “El padre de Concha, muy simpático llevaban aquí desde marzo o abril, pero a él, siempre le he visto una actitud un poco rarilla. No lo veía como una pareja de gran amor, siempre iban sueltos, no he notado ese amor”.