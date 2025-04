A la salida de los juzgados, el primero en declarar ante las cámaras del programa era Alfredo Arrién, abogado de la denunciante, que revelaba: "Íñigo Errejón no se ha presentado y tampoco ha dado explicaciones. El juez se ha molestado bastante porque solo a través de su letrada ha dicho que está recurrido el auto y ya está".

Tras las declaraciones del abogado, Elisa Mouliaá hablaba ante los medios sobre la citación de los dos taxistas que utilizaron ambos la noche de los hechos: "No sé si se acordarán de lo que pasó, yo estaba en estado de embriaguez".

José María Fernández, reportero del programa, también ha preguntado a la periodista sobre qué espera encontrar el juez en sus teléfonos móviles, a lo que ella respondía: "Espera encontrar alguna prueba de lo que ocurrió el día de los hechos. Yo tengo dos amigas que les conté que esta persona me invadió y me acosó y que no hubo consentimiento en ningún momento y que iba a saco".