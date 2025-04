El nuevo DNI con el que sueña Sumar mostraría en la casilla de sexo como "no binario" para que cualquier persona pueda elegir su identidad de género, tanto en el DNI como en el pasaporte. Es decir, ya no aparecería la M si somos hombres o la F si somos mujeres, sino la opción de no binario, aunque no se sabe muy bien cómo vendría reflejada.