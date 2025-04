Sumar quiere prohibir 'el alquiler' de personas de 'talla baja' y han formalizado una propuesta no de ley en el Congreso para reformar la ley de seguridad ciudadana. En definitiva, quieren vetar que participen personas con cualquier tipo de displasia en espectáculos taurinos, con tintes humorísticos o despedidas de soltero.

"Yo me dedico desde hace más de 20 años y es un trabajo digno. Me parece muy mal que ahora haya personas que tengan esos complejos y vengan a quitarnos el trabajo" , comenzaba afirmando Juan.

Así mismo, Juan señala que él no piensa en ningún momento que se estén riendo de él: "Yo soy un personaje y cuando actúo yo lo creo. La gente se ríe del personaje que hay dentro, no de mí. No se ríen de mi talla, sino de lo que hago".