Tras estas aclaraciones de Urreiztieta, Paloma Cervilla se mostraba molesta por la actitud de la exmujer de Koldo: "La han citado tres veces y no ha querido ir hasta ahora. Ha dicho que no tiene residencia, que no correo y por edicto se le ha convocado ya que si no hubiera comparecido, hubiera cometido un delito penal. Tiene que dar la cara ante los españoles y explicar su implicación".