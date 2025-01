Íñigo Errejón ha declarado ante el juez , en medio de una gran expectación, casi tres meses después de dimitir y desaparecer de la esfera pública. Según informa Isabel Sanz en el vídeo Isabel Sanz, el exportavoz de Sumar, acusado de un supuesto delito de agresión sexual , ha dicho al magistrado que todo lo que ocurrió aquella noche fue consentido . Por su parte, Elisa Mouliáa ha ratificado su denuncia y ha dicho, incluso, que no descarta que el exdiputado le echara algo en su bebida .

Íñigo Errejón llegaba a los juzgados de plaza de Castilla dispuesto a defender su inocencia ante el juez y rodeado de cámaras. El exdiputado de Sumar, al que no veíamos desde su dimisión, hace tres meses, está acusado de un supuesto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliáa, que también ha pasado ante el juez.

El exdiputado de Sumar ha declarado ante el juez, Adolfo Carretero, que todo lo que ocurrió aquella noche fue consentido , que no había ninguna habitación con pestillos donde él encerrara a Elisa Mouliáa y que la actriz no iba tan bebida como ha dicho en algunas de sus entrevistas.

Durante su declaración el magistrado le ha indicado que si no hubo agresión por su parte no entendía por qué había dimitido de sus cargos políticos, a lo que Errejón ha respondido que si dimitió no fue por estos hechos concretos sino porque había perdido la confianza y que por la idiosincrasia de su espacio político esto es incoherente.