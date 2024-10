Mientras tanto, aparecen más relatos en redes sociales, concretamente a través de Instagram. "Dime cuántos años tienes, dime cuánto te gusto, dime quién soy". "Me preguntaba si podía todo, aunque ya le había dicho que no a la puerta de atrás y volvió a intentarlo, le di dos coces al grito de NO y le dije que por qué lo hacía si ya le había dicho que no. Le dije que me pidiese perdón por lo menos, lo hizo, pero después vino el castigo de su desaparición".