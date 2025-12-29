Raquel Duva 29 DIC 2025 - 16:03h.

El hallazgo se produjo tras días de búsqueda en aguas de Indonesia, mientras continúan los trabajos para localizar al padre y a los otros dos menores desaparecidos

La tragedia vivida por una familia valenciana en Indonesia continúa marcando el dolor de todos los involucrados. Esta mañana, cerca de Labuhan Bajo, en aguas del archipiélago indonesio, las autoridades han recuperado el cuerpo sin vida de Lía, la niña de 12 años que permanecía desaparecida desde el naufragio ocurrido el pasado viernes.

El suceso ha conmocionado a toda España, especialmente a Valencia, donde la familia era muy conocida. La embarcación turística en la que viajaban 11 personas sufrió una avería en el motor cuando se dirigía al Parque Nacional de Komodo. Varias olas de hasta tres metros de altura acabaron partiendo el barco en dos, mientras las fuertes corrientes y el mal tiempo complicaban la situación.

La búsqueda continúa

En un momento de enorme dureza, la madre de la menor, Andrea, superviviente del naufragio, ha identificado el cuerpo de LÍa una vez trasladado a tierra firme. La niña era uno de los tres menores que seguían desaparecidos tras la tragedia. La hija más pequeña de la familia, de 7 años, consiguió salvarse.

Los servicios de rescate continúan buscando al padre, Fernando Martín, y a los otros dos hermanos, de 9 y 10 años. Más de 80 efectivos participan en el operativo, que se ha ampliado en un radio de cinco millas náuticas debido a las complicadas condiciones del mar.

En nombre del Gobierno de España, la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado oficialmente el hallazgo y el apoyo institucional a la familia: "Han encontrado el cuerpo sin vida y así lo han confirmado las autoridades de Jakarta y, por parte del Gobierno de España, desde luego, toda la coordinación y la colaboración con la familia. Lo único que podemos esperar y desear es que finalmente puedan encontrar los cuerpos que estaban pendientes".

La familia ha pedido respeto a su intimidad en este momento de profundo dolor y ha asegurado que no regresará a España hasta que no estén todos juntos. Varios familiares se han desplazado hasta Indonesia para acompañar a las supervivientes.

Fernando Martín era futbolista y entrenaba al equipo B femenino de su ciudad. El viaje tenía como objetivo pasar las vacaciones navideñas, pero acabó convirtiéndose en una tragedia que mantiene en vilo a la familia y a quienes siguen de cerca el operativo de búsqueda.