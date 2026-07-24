Horizonte 24 JUL 2026 - 08:46h.

Los colaboradores de 'Horizonte' han reflexionado sobre la entrevista Zapatero

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En un día en el que la política acapara todas las portadas de la prensa nacional debido a la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, 'Horizonte' ha hablado con todos sus colaboradores sobre las consecuencias que acarreará sus últimas declaraciones y cuál será el futuro procesal del expresidente del Gobierno.

El juez Jesús Villegas se ha mostrado contundente y ha criticado la decisión y la forma en la que ZP ha decidido dar esta entrevista. "Lo veo muy negro. Le he visto muy nervioso", ha añadido sobre el futuro procesal de Zapatero.

Tomás Gómez sentencia a Sánchez: "Debería estar muy preocupado tras la entrevista de Zapatero"

Tomás Gómez, exsecretario General del PSOE en Madrid y una de las voces más críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, también ha calificado como algo negativo la forma en la que José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido dar explicaciones. Además, cree que su entrevista debería haber dejado intranquilo al actual presidente: "Debería estar muy preocupado tras la entrevista de Zapatero", ha sentenciado.

Una vez más, Tomás Gómez ha reflexionado sobre la posibilidad de que su partido adelante las elecciones generales y que sea la ciudadanía la que decida si es o no el momento de una alternancia en el poder.

El exsecretario General del PSOE en Madrid se ha mostrado decepcionado con los últimos años del PSOE y ha querido hacer una clara separación entre la izquierda de Felipe Gonzáles y la de Zapatero y Pedro Sánchez: "Han matado nuestro concepto de izquierda política", ha concluido.