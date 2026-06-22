Claudia Montes, Miss Asturias, asume que el juez considere que fue enchufada en Renfe por José Luis Ábalos

La primera reacción de Víctor Ábalos tras la condena de su padre: “Se va a morir en prisión”

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Tan solo unos minutos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a 19 años a su consejero Koldo García y tan solo cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. Miss Asturias, una de las imputadas en calidad de testigo en el ‘Caso Koldo’, Claudia Montes, Miss Asturias, ha reaccionado en directo en ‘En boca de todos’.

Nacho Abad ha querido ser el primero en hablar con Claudia Montes, Miss Asturias y una de las amigas de José Luis Ábalos tras conocerse su elevada condena. Montes ha asumido que el juez haya establecido que fue enchufada en su puesto de trabajo, asegura que se conocieron durante un mitin socialista, comienza una relación online con el exministro, le pide ayuda para encontrar trabajo, Ábalos le pide a Koldo que vea qué puede hacer y unos meses después, en diciembre, entra a trabajar: “Si decía que me habían enchufado, lo acepto. Pero está claro que yo iba a trabajar, que no hice lo mismo que hacía Jessica”.

Respecto a su amigo José Luis Ábalos, se ha mostrado apenada: “Si lo ha cometido, yo acepto la justicia…Yo creo lo mismo que su hijo, creo que se va a morir en la cárcel”. Un sentimiento que no ha sentido por la condena de 19 años a Koldo: “Veo recompensado el daño que me ha hecho”.

La primera reacción de Víctor Ábalos, tras la condena de su padre: “Se va a morir en prisión”

Tan solo unos minutos después de conocerse la sentencia del ‘Caso Koldo’ por la que el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, su hijo, Víctor Ábalos ha hablado con ‘En boca de todos’ y ha pedido tiempo para contener su dolor y rabia: “Ahora sí se va a liar”.

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