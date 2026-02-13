Horizonte Madrid, 13 FEB 2026 - 01:00h.

Últimamente el rey emérito ha estado rodeado de rumores que afirman que su estado de salud había empeorado

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que la salida de Txeroki es "la punta del iceberg": "Están pasando cosas que no sabemos"

El general Rafael Dávila se suma a la mesa de 'Horizonte' en esta ocasión, con una "exclusiva": "Es que como todo el mundo trae aquí una, yo te traigo también una". Aunque pueda haber "mucha gente que no le gusta", el colaborador ha hablado con el rey emérito y para demostrarlo, le pasa su teléfono a Carmen Porter.

Y es que, desde que falleció la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, y el rey Juan Carlos I se ausentó en el funeral por recomendación médica, los rumores sobre un empeoramiento sobre el estado de salud han girado entorno al rey emérito. Tanto es así que el general Dávila asegura que ha visto "hasta un programa que lo enseñaban entubado".

El contenido del mensaje del rey emérito

Carmen Porter, al coger el teléfono del colaborador, procede a leer primero el mensaje que le mandó el general Dávila: "Señor, esta noche voy al programa de Iker Jiménez y con vuestro permiso voy a decir que su majestad está estupendo de salud y les manda un abrazo. Corríjame si no le parece".

Un mensaje al que el rey emérito contesta: "Me parece muy bien. Lanzan bulos para tapar cosas". Por lo que el colaborador insiste: "Que le dejen tranquilo y en paz que está estupendamente. Oye, que tiene su edad, como la tengo yo. Él está estupendo y de cabeza fenomenal y hablamos con una tranquilidad".

Momento en el que Carmen Porter aprovecha para invitar al rey Juan Carlos a 'Horizonte': "Encantados si quiere venir usted aquí o si no, nos vamos a verle allí. Como él quiera".