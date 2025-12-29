El divertido mensaje de Margallo: "Ya soy más de 'Todo es mentira' que del Real Madrid"

García-Margallo desata los aplausos y las risas tras su comentario sobre el programa

José Manuel García-Margallo provoca un ataque de risa en plató tras su divertida respuesta al ser preguntado sobre un tema: "No tengo gafas"

'Todo es Mentira' ha cerrado uno de sus últimos programas del año con un momento tan inesperado como divertido protagonizado por José Manuel García-Margallo. El exministro, habitual colaborador del programa, ha dejado una frase que ha arrancado risas en plató y que no ha pasado desapercibida para la audiencia, después de hablar del reciente acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para el conflicto que se vive en el país desde hace años.

Durante su despedida, Margallo ha aprovechado para desear un buen año al equipo del programa y bromear sobre su estado de salud y su faceta literaria: “Inactivo y aburrido tienes muchísimo peligro”, le comentaba el presentador, Pablo González Batista, desde plató, a lo que él respondía con ironía asegurando que volverá con fuerza, incluso firmando libros en todas las casetas de la Feria del Libro.

La confesión de Margallo

Pero el comentario que ha sorprendido a todos ha llegado justo después, cuando Margallo ha confesado su fidelidad televisiva con una declaración muy poco habitual en alguien tan identificado con el fútbol y la política: “Yo ya soy más de 'Todo es Mentira' que del Real Madrid”, afirmaba el exministro. Una frase que ha provocado incredulidad y carcajadas, acompañada de un inmediato “eso es mucho decir” desde el plató.

El momento ha dado pie a nuevas bromas entre los colaboradores, con referencias cruzadas al fútbol, la política y la literatura. Incluso se ha especulado con futuras rivalidades en la Feria del Libro, con alusiones al Atlético de Madrid y a duelos literarios entre adversarios políticos, como con Pablo Echenique.