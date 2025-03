En ese momento, Pere Aznar, cómico de 'TEM', comparaba lo que había hecho el PP haciendo otro vídeo con "esos cómicos que no les entra el chiste y para no quedar mal, sueltan otro más bestia y ya quedan en ridículo por completo". Virginia Riezu, también cómica de 'TEM', se dirigía a José Manuel García-Margallo y le indicaba lo siguiente: "Me lo tienes que reconocer que habéis pagado (el PP) por una IA que cuesta una pasta y tenéis treinta días para hacer un montón de vídeos. Y hasta que no se acabe no vais a parar de hacer vídeos chorras".