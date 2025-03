Este lunes hemos vivido un momentazo en toda regla en 'Todo es mentira' que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que Virginia Riezu le preguntaba a José Manuel García-Margallo si alguna vez le han propuesto "una fiesta de esas cochinas de eurodiputado" . El exmiembro del Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores, además de colaborador asiduo en el programa de Cuatro, respondía con un rotundo "no".

Marta Flich se quedaba sorprendida: "¿Fiesta cochina?". Margallo salía del paso asegurando que es demócrata cristiano y "se sabe": "No soy asiduo a semejantes fiestas. Me he enterado eh, que había". Susana Díaz, expresidenta de los socialistas andaluces, aseguraba que ella era cristiana y la Iglesia "tiene también unas cuantas cosas que callar". En ese momento, Margallo le preguntaba directamente: "¿Pero tú no has ido a ninguna fiesta de esas cochinas no?".