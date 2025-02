“No puedo creer que yo haya dicho eso”, fueron sus palabras exactas, las cuales no pasan desapercibidas para el presentador de ‘Todo es mentira’: “Podía haber dicho ‘no me acuerdo’, ‘yo no quise decir eso’, ‘me han malinterpretado’… En este caso, está poniendo lo que él cree por encima de lo que ha ocurrido”.