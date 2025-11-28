Ábalos recalca en la entrevista que el "punto débil" de Pedro Sánchez sería su mujer, Begoña Gómez

Las consecuencias que tiene la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión: "Su credibilidad crece exponencialmente"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista al diario 'El Mundo' en la que lanza graves acusaciones relacionadas con la presunta filtración de información confidencial, la intervención de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa y el papel del ministro Ángel Víctor Torres en la conocida como “Caso Koldo”.

Juanma Lamet, periodista, ha dado las claves de la entrevista en 'En boca de todos' y ha explicado qué papel tenía Begoña Gómez, según Ábalos, en el rescate de Air Europa: "Claro que el CEO de la compañía habló con ella. Es la primera vez que alguien de aquel gobierno lo confirma fehacientemente", explicaba. Según Ábalos, ella intercede en este caso para que la aerolínea consiguiera un préstamo.

Nacho Abad ha puntualizado que, en el caso de la mujer del presidente, si no hay comisiones económicas "no hay delito": "Hay un reproche moral por parte de la ciudadanía por traspasar fronteras que ella no debería traspasar", responde el periodista de 'El Mundo'.

El segundo gran foco de la entrevista apunta al ministro Ángel Víctor Torres. Ábalos sostiene que, en el momento de su imputación, existía menos material incriminatorio contra él del que ahora habría, según informes de la UCO, sobre Torres, quien presuntamente habría influido en algunas contrataciones vinculadas a la trama investigada.

"Begoña puede ser el punto débil de Sánchez"

Juanma Lamet ha explicado que el punto débil del actual presidente del Gobierno es su mujer: "Ábalos está apuntando a Begoña Gómez por este motivo", afirmaba. Él mismo reconoce que el llamado “melón de Air Europa” no se ha abierto completamente porque ahí aparece la figura de Begoña Gómez, a quien considera un punto sensible para el presidente.

¿Visitará Claudia Montes a Ábalos?

Asimismo, Claudia Montes, Miss Asturias ha conectado en directo en 'En boca de todos' para comentar el ingreso en prisión de Ábalos y Nacho Abad le ha preguntado si iría a visitarle a prisión: "A día de hoy estoy enfadada con él, me ha traicionado y no iría a visitarle a la cárcel", explicaba ella.

"No sé si me recibiría. Estos últimos meses he destapado muchas cosas. A mi me da pena, soy empática, ¿Cómo no me va a dar pena?", reconocía. Claudia Montes ha contado que le da pena que esté en la cárcel y que espera que haga un acuerdo con la fiscalía porque no le ve "fuerte" para aguantar dentro de prisión: "Tengo miedo de que pueda hacerse algo malo en la cárcel", explicaba.