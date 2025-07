Julio Muley, de 'Informativos Telecinco', entra en directo en 'Todo es mentira'

Nuevos audios del caso Koldo: Víctor de Aldama niega presiones de Begoña Gómez en el rescate Air Europa

En las últimas horas, 'Informativos Telecinco' ha tenido acceso a 20.000 nuevos archivos de audio de Koldo García. Al parecer, Koldo no habría actuado solo, si no que tenía una red de colaboradores para grabar a miembros del PSOE.

Para conocer más a fondo todo lo que ha podido conocer 'Informativos Telecinco', conectamos en directo con Julio Muley, que entra en 'Todo es mentira' desde la redacción de los informativos para dar más pistas sobre todo lo que va a salir a la luz.

''Hemos tenido acceso entre 20.000 y 25.000 archivos, no son todos de audio, pero una gran parte sí vamos, una absoluta locura'', comienza explicando el periodista sobre la importancia de los nuevos audios que verán la luz este mismo viernes.

El periodista da más pistas sobre uno de los audios de Aldama: ''Esto es muy importante. Este archivo se produce muy cerca de ese rescate de Air Europa. Víctor Aldama, en esos momentos es consejero de Globalia, teme que hay una serie de periodistas que están trabajando para ver si ha habido algún tipo de irregularidad y estamos hablando de 2020 o 2021 cuando esa noticia sale a la luz en 2024''.

''Esto ocurre en ese contexto, un contexto en el que Aldama defiende la legalidad de esa operación, que no ha habido ninguna irregularidad y que Begoña no tiene absolutamente nada que ver. Hemos hablado con el entorno de Aldama y nos insiste en que recordemos este contexto. Insiste también en que él tiene información de Begoña y que está deseando ir a un juzgado a declarar, o sea, que no hay ningún tipo de tregua ni hay ningún tipo de información que pudiera parecer que favorecía a Begoña'', añade Julio Muley.

Julio Muley explica lo que se va a aclarar esta noche en 'Informativos Telecinco': ''Yo sí que os recomendaría que esta noche vierais 'Informativos Telecinco'. Vamos a aclarar un poco quién eran esas personas, qué perfil tenían y lo que podemos anticipar es que Koldo se sirvió de dos personas. Las dos tienen acento extranjero, las dos no conocen nada de política, se acercaban a un restaurante con una grabadora con indicaciones de Koldo y realmente no sabían ni a quién estaban grabando ni lo que veían. Koldo después los llamaba 'capítulo', les interrogaba para saber qué es lo que tenían''.