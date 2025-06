En el caso Koldo hay líneas de investigación que solo acaban de empezar y que no están en fase muy preliminar

Ábalos cambia de estrategia y niega las mordidas del caso Koldo: la reunión clave entre el exministro y el exasesor

Compartir







Santos Cerdán prestará declaración el lunes ante el Tribunal Supremo con las grabaciones de Koldo García como principal prueba en su contra. Pero no es suficiente para una condena. Nadie lo ha sido por aparecer en una grabación diciendo que va a cobrar mordidas.

Por ejemplo, en el caso Gürtel, el concejal Pepe Peña grabó a Francisco Correa durante 18 horas. Lo llevó a la Fiscalía Anticorrupción y en esos audios hablaban de forma textual del cobro de comisiones, pero eso no sirvió para condenarles, solo para arrancar el procedimiento. Después de eso, hubo siete años de investigación y se terminó localizando 37.000.000 de euros al exasesor del Partido Popular, Luis Bárcenas.

PUEDE INTERESARTE Las próximas fechas claves en la investigación de la trama Koldo

La Guardia Civil está registrando la vivienda de Isabel Pardo de Vera

En el caso Koldo hay líneas de investigación que solo acaban de empezar y que no están en fase muy preliminar. Ahora, se está conociendo un caso indirecto a la trama principal. La Guardia Civil está registrando la vivienda de Isabel Pardo de Vera, la ex directora de Adif, y de Javier Herrero, el máximo responsable entonces de carreteras. Los dos aparecen en grabaciones en lo que parece un presunto amaño de contratos para la UCO, pero los investigadores no se quedan con esos audios.

Los audios lo que hacen es legitimar que el juez autorice una entrada y registro en su casa, una medida que es mucho más gravosa para ellos y a partir de ahí, si se localiza una documentación que acredite lo que se está hablando en esa grabación, es cuando se puede tener un problema serio. Es lo que se llama una prueba de cargo, algo similar a lo que pasa también con el famoso contrato de compra de acciones firmado por Santos Cerdán, el de Servinavar.

PUEDE INTERESARTE Las dos tramas que investiga la UCO por el caso Koldo

Cerdán tendrá que dar explicaciones sobre un contrato firmado de su puño y letra

Hay que recordar que esa investigación estaba bajo secreto y ahí la UCO, en esas conversaciones y mensajes, dice que Santos Cerdán tiene un ascendente sobre la empresa. Es decir, que él parece que está tomando determinadas decisiones que no competen sobre una empresa privada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La UCO le pide al juez permiso para entrar en la casa de Antxon Alonso, que es el responsable de esa sociedad. Ahí aparece ese contrato. Entonces, el lunes, Santos Cerdán no tendrá que dar explicaciones solo sobre esas conversaciones, sino sobre un contrato, firmado de su puño y letra. Es la más prueba más difícil, ya que ahí parece que era el responsable y el propietario del 45% de esas acciones que ha negado hasta la saciedad.