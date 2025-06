El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía: Puigdemont, fugado de la justicia, de momento sigue sin poder ser amnistiado

Descubre los argumentos de los magistrados que están a favor de la Ley de Amnistía

El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía y confirmar que tiene encaje en la Constitución. Esta noticia ha provocado un gran revuelo mediático y Carolina Bescansa, fundadora de Podemos, se pronunciaba en directo en 'En boca de todos' sobre esta cuestión y realizaba algunos matices muy claros.

Carolina Bescansa, tras estrenarse por primera vez en el plató de 'En boca de todos', aunque comentaba que ya se lo había preguntado en privado, Nacho Abad le formulaba de forma directa una cuestión debido a la actualidad política del momento. "¿Te parece la amnistía constitucional?", decía Nacho Abad y Carolina Bescansa respondía rápidamente: "Me parece constitucional y creo que se están haciendo muchas derivadas de esa lectura de constitucionalidad que no le corresponden al Tribunal Constitucional".

Sobre esto que comentaba, la fundadora de Podemos entraba en detalles y señalaba: "Al Tribunal Constitucional le corresponde únicamente decir si ese texto es acorde o no con la Constitución y no si le gusta el texto, si es conveniente o si le parece correcto".

Y es que la sentencia responde al recurso del Partido Popular que, entre otros argumentos, decía que la amnistía no era viable porque no está recogida en la Constitución. La respuesta textual es que todo lo que no está vedado constitucionalmente queda en el ámbito de la decisión del legislador. Es decir, queda en manos del Parlamento, que es el que hace leyes. Los magistrados reconocen que sirvió para investir a Pedro Sánchez para garantizar su investidura, pero añaden que ellos no están aquí para hacer juicios políticos.

Una cuestión interesante para Carolina Bescansa

La fundadora de Podemos, Carolina Bescansa, durante su intervención en el programa también recalcaba un dato interesante del proceso independentista: "Cuando se declaró inconstitucional la reforma de los estatutos, el Tribunal Constitucional pidió a los políticos que ellos debían resolver este asunto y que no era una cuestión del Tribunal". Asegura que se hizo caso omiso a estas palabras del Tribunal hasta que la situación se fue pudriendo. "Esto es un punto final, las cosas vuelven a la política que es de donde nunca debían de haber salido y ahora pues que se revuelva", apuntaba Carolina Bescansa.