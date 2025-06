La periodista Daniela Requena cuenta detalladamente lo que le ha contado Valeri

Luis Pliego confirma la versión de Valeri y advierte a José Luis Ábalos: "Seis personas podrían ratificar mañana su testimonio"

Compartir







Hace tan solo unos días el nombre de Valeri volvía a ocupar las portadas de los medios, pero esta vez para ser añadido al listado de las 'amigas' de José Luis Ábalos. La que tuvo un ''afaire'' con Álvaro Muñoz Escassi aseguró ser una de las colombianas que aparecen en los audios que intercambian el exministro de Transportes y Koldo García.

Pero tras salir a la luz los nuevos datos, José Luis Ábalos desmentía de manera inmediata esta información en sus redes sociales y calificaba a Valeri de "personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad".

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con la periodista Daniela Requena, que ha hablado en exclusiva con Valeri, y cuenta detalladamente cómo está y todo lo que le ha contado sobre el tema que tanto está dando que hablar.

''Valeri está emocionalmente saturada porque hay muchos medios de comunicación que se están intentando poner en contacto con ella, de hecho, soy la única periodista a la que ha contestado los mensajes. Ella lo tiene todo en manos de su representante y de su abogada'', comienza explicando Requena.

La periodista desvela los próximos pasos de Valeri: ''Me confirma que va a denunciar o que su abogada está en proceso de denunciar a Ábalos por transfobia'', añade la periodista, y continúa: ''Ella sostiene su versión en relación a lo que dijo en la exclusiva, que es una mujer de palabra y que no tiene ningún miedo, si Ábalos toma medidas, no tiene ningún miedo en ir al juzgado''.

Por otro lado, Daniela Requena explica que Valeri afirma que ''no sería la única mujer trans implicada en el asunto'', pero indica que no le ha detallado a qué se refiere.