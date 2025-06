El BNG no ha acudido a la ronda de encuentros de Pedro Sánchez

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Néstor Rego, portavoz del BNG, que explica en el programa por qué su partido ha decidido no acudir a la ronda de encuentros de Pedro Sánchez con sus socios, después de argumentar que “el Gobierno no puede buscar una foto para blanquear sus casos de corrupción”.

''Entendíamos que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una especie de cuestión de confianza pero sin hacerla, de forma segmentada, de forma individualizada con cada fuerza política para testar los apoyos y nos parecía que es una especie de escenificación vacía de contenido porque lo que debe hacer Pedro Sánchez es lo que reclamamos, dar explicaciones en el Congreso y poner sobre la mesa medidas eficaces contra la corrupción'', comienza explicando Néstor Rego.

Respecto a si han valorado reunirse sin cámaras y sin fotógrafos, el portavoz se ha pronunciado: ''Las explicaciones las tiene que dar públicamente. Mantenemos lógicamente los canales de comunicación abiertos con el partido socialista, pero respetando la decisión de cada fuerza política, creemos que lo más normal es ir o no ir con todas las consecuencias, nosotros decidimos no ir porque creemos que es la forma de dejar claro que estamos reclamando actos y no solo palabras, hechos y no solo declaraciones públicas''.

''Las explicaciones que dio son insuficientes, no llega con pedir perdón, hay que demostrar en la práctica que se quiere combatir la corrupción con todas las consecuencias, asumiendo responsabilidades y caiga quien caiga (...) Queremos que el PSOE cumpla sus compromisos y sus acuerdos porque no deja de ser un poco fraudulento que cuando hay necesidad de los votos para la investidura se firmen acuerdos pero después siempre se esté un poco regateando'', añade Néstor Rego.

Por otro lado, ha explicado si el BNG apoyaría o no una moción de censura: ''Evidentemente no. Nunca vamos a apoyar ni la posibilidad siquiera de un gobierno del Partido Popular, mucho menos con VOZ, no creo que sea ninguna salida frente a la corrupción. Si de algo sabe el PP es de corrupción, tiene varios masters en corrupción''.