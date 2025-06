Miguel Barroso 18 JUN 2025 - 16:38h.

¡Tensión en el Congreso!: gritos de "Sánchez dimisión" y toques de atención de la presidenta Francisca Armengol en la sesión de control

Santiago Abascal se va del hemiciclo sin escuchar la respuesta de Pedro Sánchez y este le afea "falta de respeto"

Los informes de la UCO han sacado a la luz un gran entramado de mordidas y comisiones que han dejado al PSOE muy tocado. El número tres del partido, Santos Cerdán, ha tenido que dimitir y los protagonistas de esta gran trama, José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán ha situado a Pedro Sánchez en una situación política muy complicada. Además, los principales socios del Gobierno, están presionando al Ejecutivo.

Este miércoles, Pedro Sánchez ha decidido acudir a la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la caída de su número tres, Santos Cerdán y ha intentado responder a las preguntas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se lo ha puesto fácil. El presidente se ha tenido que enfrentar a gritos de "dimisión" de la bancada del PP en una agria sesión de control llena de insultos tras el estallido del caso Cerdán.

"El Parlamento se está degradando", afirma García-Margallo

Además, se ha conocido que en la sesión de este miércoles, la portavoz de los socialistas, Esther Peña, habría dicho a los diputados del PSOE que mostraran un semblante serio. Tras ver lo ocurrido en la sesión de control, José Manuel García-Margallo comentaba: "El Parlamento se está degradando tanto que excepto cuando hay esperpentos como el de hoy, la audiencia televisiva es cero".

Entre los motivos que originan que las sesiones de control no tengan seguimiento, explicaba el exeurodiputado del PP: "Con este Gobierno ni hay leyes, ni hay sesiones de control como tal. Yo no entiendo cómo se puede sostener dos años así, ni comprendo cómo se puede gobernar con estas circunstancias, entiendo que no estén para muchas fiestas", apuntaba.

Por último, José Manuel García-Margallo señalaba un informe que ha publicado el Parlamento Europeo sobre el estado de derecho en el que se llama la atención a España por las cosas que están pasando: "Estamos en un nivel de reputación, pues como está la Hungría de Orbán, estamos en una situación como yo no he conocido desde el año 77", rezaba el exeurodiputado.