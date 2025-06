En su entrevista en 'Todo es mentira', la exdiputada del PSOE revela qué informaciones sobre Santos Cerdán le llegaron a través de sus fuentes

La dimisión de Santos Cerdán afectará a las negociaciones con Carles Puigdemont, según Pilar Rahola: "Era una pieza fundamental"

Compartir







Desde el momento en el que se hizo público el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán, muchos son los que se preguntan si en el Partido Socialista eran conocedores de su presunta implicación en la trama de corrupción.

Unos rumores avivados por la exdiputada del partido Zaida Cantera, quien 'celebró' en su intervención en un programa de televisión que los manejos del político navarro saliesen a la luz porque había hecho mucho daño. Y es que, según afirma, fue el exsecretario de Organización quien contribuyó a su destitución como portavoz de Defensa al ir promulgando que iba a salir cierta información comprometedora sobre ella en la prensa. Un bulo que causó muchos estragos tanto en ella, como en su familia.

En 'Todo es mentira', reciben a la colaboradora para saber más acerca de su historia. Es durante su intervención cuando Zaida Cantera asegura que fue advertida en varias ocasiones por sus fuentes sobre Santos Cerdán. Además, da su opinión sobre si Pedro Sánchez estaba informado sobre los tejemanejes del ya exsecretario de Organización del partido.

Las advertencias previas a Zaida Cantera sobre Santos Cerdán

La colaboradora quiere dejar claro que se encontraban en un momento en el que el PSOE estaban recibiendo muchos bulos, pues se han llegado a hacer carteles utilizando la cara de la propia Zaida Cantera con mentiras. Por lo que, cuando la exdiputada llegaba con informaciones, siempre le decían: "Esto es mentira porque quieren atacar al presidente del Gobierno".

Entonces, en el momento en el que a ella se le comunica que ya no va a tener la portavocía de Defensa y que debe hablar con Santos Cerdán porque la decisión "viene de arriba". "Yo llevaba intentando hablar con él desde el 12 de diciembre cuando cogí yo el acta y no habló ni una sola vez conmigo", asegura.

Pero antes de este momento, ella sí que había hablado con él sobre informaciones que le habían dado. En 2022, en Defensa trataban unos asuntos sobre unas edificaciones o unos terrenos de San Cristóbal. Desde Navarra se pone en contacto con Zaida Cantera "una fuente muy fiable" para abordarlo, pero antes de tomar una decisión la exdiputada quería saber cuál era la postura del partido a nivel nacional y para ello le informa de que debe hablar con Santos Cerdán. Es ahí, cuando su fuente le frena: "Zaida, no. Aléjate de él, sabes que te quiero mucho. No es trigo limpio. Aquí muchos le conocemos y es de los que 'trincan'". Sin embargo, no tienen ninguna prueba "tangible" que lo pueda acreditar.

La colabora asegura que le confronta a raíz de estas informaciones, pero las respuestas que recibe son: "Vienen a por nosotros. Van a por Pedro Sánchez. Esto son mentiras". Es más, cuando le da estas noticias le miente porque si no va a saber quién es su fuente porque "allí se conocen" y le dice que hay unos periodistas preguntando sobre este tema. Su respuesta fue "Mentira" y ella confiesa que se lo creyó igual que se creyó a Ábalos porque "en ese momento no había ninguna noticia".

Con el tiempo, le vuelven a hacer un comentario cuando vuelve a tratar algunas cuestiones relacionadas con Navarra. "Traslado esta información a gente del partido pero sin llegar a dar pruebas", señala. Esto ocurrió en un momento próximo a que Pedro Sánchez vuelva a convocar elecciones. "Casualidades de la vida, una de las personas que precisamente yo digo algo, pues acaba de portavoz de Defensa y yo acabo en el otro sitio", apunta.