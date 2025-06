El presidente de Gestha apunta qué es lo que complica el rastreo de la UCO y qué es lo que ha fallado para que esto llegue a suceder

Según el diario 'El Independiente', la UCO de la Guardia Civil estaría rastreando el dinero de las personas y empresas vinculadas a los presuntos pagos de mordidas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. El medio de comunicación apunta que habría más de 400 cuentas bancarias, de 35 entidades financieras, repartidas en un total de nueve países entre los que destacan Marruecos, Ecuador o Brasil.

Siempre que se habla de un delito de corrupción hay un axioma que dice 'hay que seguir el rastro del dinero'. Para saber cómo se hace esta investigación, el programa de 'Todo es mentira' se pone en contacto con Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda.

Lo que entorpece el rastreo de dinero a la UCO

Según informa el experto, "hay que seguir el rastro del dinero que sale de las empresas presuntamente corruptoras y que llega a los corruptos". Un hecho "complicado" dado que esto "normalmente se hace a través de entramados societarios de manera que se estén gestionando facturas falsas y triangulando operaciones de unas empresas a otras intentado que sea difícil encontrar el final de ese hilo". Un ejemplo claro de ello es el del contable del 'Bar Franky' quien afirmó haber hecho facturas falsas a Koldo García en 'Todo es mentira'. Esto explicaría el por qué hay más de 400 cuentas señaladas: "Cuantas más empresas están en ese entramado, sobre todo si están fuera de España algunas de ellas, más difícil es poder llegar a localizarlo".

Lo que ha fallado, según Carlos Cruzado, para que esto suceda

Para Carlos Cruzado, que esto llegue a suceder es un síntoma de que ha fallado, entre otras cosas, el control tributario: "Si estas personas se han enriquecido, como parece que lo demuestra el informe de la UCO, la Agencia Tributaria también debería tener alguna información que parece que no la ha tenido". Pero "sin duda, en lo que se refiere a la contratación, también ha fallado", asegura. "Todo esto es algo que debe hacer reflexionar, no solo al Partido Socialista y al Gobierno, si no en general a todos los partidos", señala.

Para solucionarlo, el experto propone hacer modificaciones en la Ley de contratación pública y la Ley de financiación de partidos políticos: "Hay que hablar de la responsabilidad de los gestores públicos y, para ello, hay que hablar también la responsabilidad de los representantes públicos cuando hacen sus declaraciones de bienes patrimoniales. Vemos que muchas veces los diputados, los senadores o concejales no incluyen todos sus bienes y no tiene consecuencia".