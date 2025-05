Lara Guerra 16 MAY 2025 - 01:24h.

José Cabrera, psiquiatra forense, se pronuncia en 'Horizonte' ante la situación de insalubridad e inseguridad de la T4 de Madrid

La situación de insalubridad e inseguridad en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Aena ha fumigado las distintas zonas por presencia de chinches y además, el acceso a las terminales quedará restringido a los pasajeros y sus familiares durante horarios determinados. Esta decisión llega tras las numerosas críticas y con el objetivo de evitar un “agravamiento de la situación” por la presencia de cientos de personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto de la capital.

Ante estas circunstancias, Iker Jiménez no ha dudado en preguntar a José Cabrera, psiquiatra forense en ‘Horizonte’ por su valoración respecto a este tema, a lo que él responde que “estoy bastante moderado. Quería empezar diciendo que me cago en el Gobierno, ya lo he dicho, se acabó”, comienza muy enfadado.

José Cabrera, psiquiatra forense: "Eso es un foco epidémico a todos los niveles"

Por otro lado, el psiquiatra forense explica que “es el responsable directo Aena de lo que está ocurriendo ahí. Eso es un foco epidémico a todos los niveles. Todas las personas que están ahí no son las únicas que pueden transportar insectos. También pueden ir en las mochilas, y de ahí saltan a una manta que puede llevar 17 días ahí puesta. Por lo tanto, cuando encuentro una chinche, garrapata, piojo, una araña exótica en un señor que está durmiendo ahí desde hace dos meses, pues no es propiedad de ese señor, viene a lo mejor de Senegal", aclara.

Por último, Cabrera asegura que "la cuestión aquí es que es un foco epidémico porque si nadie lo limpia…ese nadie tiene un nombre y es el Gobierno. Donde hay suciedad hay insectos. Sobre las medidas que tomaría puramente médico lo que yo haría sería coger a esas personas, limpiarlas, darles de comer y colocarlas en un sitio adecuado, y luego fumigar todo”.