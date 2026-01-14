La matriarca de un peligroso clan se enfrenta a una reportera de 'En boca de todos'

Una reportera de ‘En boca de todos’ vive un momento de tensión con la matriarca de peligroso clan: “¡Fuera de mi casa!”

Una denuncia por agresión sexual de una menor de edad ha terminado con la desarticulación de uno de los clanes criminales más peligrosos de Murcia. La joven de dieciséis años afirmó haber sufrido un presunto abuso por parte de un miembro de su familia, lo que hizo que la Guardia Civil no tardara en intervenir.

Los agentes acudieron al domicilio de una de estas familias y encontraron en el interior más de cuarenta dosis de cocaína, 2.000 euros en efectivo y utensilios para el pesaje de la droga. Todo ello en el marco de una operación policial que se ha saldado con cuatro detenidos.

Al intentar hablar con la miembro de uno de los clanes el pasado martes, nuestra reportera vivió una escena de lo más llamativa: “Vivimos momentos de muchísima tensión. Esto que hemos mostrado es solo un fragmento de lo que vivimos”, explicaba Cristina, haciendo alusión a unas imágenes que habían puesto previamente.

En ellas, se veía cómo la matriarca de un clan se dirigía directamente a ella y a su cámara y les pedía, entre gritos, que saliera de su casa: “¡Fuera! ¡Humando! Yo no tengo nada que decirte ni a él ni a ti. ¡Humando de mi casa! ¡Fuera de mi casa!”.