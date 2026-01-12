Balance autónomos 2025: cómo llegan a fin de mes y qué medidas piden

Dos de cada tres autónomos han reducido su actividad durante el último año

Autónomos denuncian "injusticia" y sentirse "masacrados" por las administraciones pese a ser el "pilar de España"

Hoy hemos conocido el balance de los autónomos del año 2025 y el resultado no es positivo. Dos de cada tres autónomos han reducido su actividad durante el último año. El 32% asegura que su actividad ha descendido y uno de cada cuatro cree que seguirá cayendo en 2026. Solamente el 16% confía en que su negocio crecerá el próximo año.

Más malos datos. Un 30,2% de autónomos empleadores ha tenido problemas para contratar en 2025, de los que el 16,1% no ha conseguido realizar las contrataciones que tenía previstas.

El 70,7% de los autónomos ha subido los precios a lo largo de 2025 y un 73,6% afirma que si todo sigue igual, los tendrá que volver a subir de cara a los próximos meses.

Nueve de cada diez autónomos (92,5%) creen que han aumentado las cargas administrativas. Además, para 8 de cada 10 autónomos han aumentado los gastos, por la subida de los impuestos, las cotizaciones a la Seguridad Social y el encarecimiento general de los precios.

Los costes del alquiler o el pago de la hipoteca es lo que menos afecta a los autónomos y sólo cuatro de cada diez autónomos, el 40,5%, dice verse bastante o muy afectado. Sin embargo, hay otros tres aspectos lastran gravemente la actividad de ocho de cada diez autónomos y les supone un importante hándicap: el 86% dice verse bastante o muy afectado por las cargas impositivas, el pago de las cuotas y seguros sociales afectan de forma importante al 83,1% de los autónomos encuestados y la subida de los precios afecta al 81,4% de los autónomos.

La morosidad, tanto pública como privada ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas para ñps autónomos. Esta afecta a más del 40% de los autónomos. En concreto, afecta al 44% de los autónomos. Uno de cada cuatro autónomos, el 27,6% afirma soportar la morosidad por parte sólo de entidades privadas, el 11% tanto públicas como privadas y el 5,4% por parte de las administraciones p úblicas

Como aspecto positivo, a casi seis de cada diez autónomos (un 58,7 %) les ha parecido una buena noticia que la entrada en vigor del sistema Verifactu (verificación electrónica de facturas) se haya pospuesto hasta 2027, pues la mayoría (un 60,4 %) aún no había actualizado su sistema informático, frente a un tercio (un 35,2 %) que se había preparado para adoptar este cambio.

¿Y qué piden de cara a 2026?

Los autónomos reclaman al Ministerio de Seguridad Social dar un paso más en la protección durante el periodo de baja por enfermedad. Después de que en 2018, se aprobase la exención del pago de cuotas a partir del segundo mes de incapacidad temporal, desde el colectivo que conforman 3,4 millones de trabajadores piden ahora ampliar este descargo desde el momento en el que se causa la baja labora

Esta cobertura de la incapacidad es la prioridad para más de mitad de los autónomos, tal y como recoge el Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos a cierre de 2025 y perspectivas para 2026. Concretamente, es la primera medida que se debería de adoptar para el 53,8% de los encuestados.

Seguida de la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año; la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual; la compatibilización del trabajo con cobrar el 100% de la pensión de jubilación; la bonificación total de las cotizaciones durante un año por la contratación del primer empleado y del 50% durante el segundo año; la clasificación e incremento de las deducciones de gastos, para ofrecer mayor seguridad jurídica; la mejora del acceso al cese de actividad; y establecer un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones.

No aceptarán aumento de cuotas

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado este lunes que su organización, así como las patronales CEOE y Cepyme, no permitirán que se lleve a cabo un aumento de cuotas a los trabajadores autónomos en 2026, al tiempo que ha reclamado que se avance en la mejora de la protección del colectivo.

Durante la presentación del Barómetro sobre el sector del autónomo que elabora ATA, Amor ha explicado que no han vuelto a reunirse desde el 20 de octubre de 2025 con el Ministerio de Seguridad Social, al que reclaman también que resuelva los problemas que se evidenciaron tras la regularización de las cuotas del año 2023.

"Nosotros hemos cumplido el acuerdo fijado en 2022. Los autónomos cotizan por ingresos fiscales", pudiendo elegir, cada uno dentro del tramo que le corresponde, cotizar por la cuota mínima o por la máxima. Por ello, ha añadido, "no vamos a permitir que en 2026 suba ninguna cuota. Éstas han quedado prorrogadas, están publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Ha avisado al respecto de que "quien pretenda elevarlas, que tire para adelante. Con nuestro acuerdo, y digo con CEOE, Cepyme y ATA, no se van a subir las cotizaciones a los autónomos".

Por el contrario, ha recomendado al Ministerio de Seguridad Social que "cumpla con su parte del acuerdo", desarrollando y mejorando la protección social, porque "a seis de cada diez autónomos se les niega la prestación por cese de actividad", al tiempo que no tienen subsidio para mayores de 56 años ni prestación por lactancia.

Entre los problemas derivados de la regularización de cuotas de 2023, ha citado que los autónomos en pluriactividad que cotizan por la base máxima sólo reciben prestaciones de una sola cotización, lo que considera "una vergüenza" y "un sablazo".

Desde la asociación critican que las próximas medidas que se aprueben en el Consejo de Ministros volverán a añadir cargas a los autónomos. Por un lado, con la subida del salario mínimo interprofesional que será de al menos el 3,1%, el doble que lo planteado por la patronal CEOE y Cepyme, y también con la introducción del endurecimiento del registro horario que obligará a los negocios a implantar soluciones digitales para el control de las jornadas de trabajo.

"Su legislación está llevando a que cada día haya menos autónomos empleadores, menos pequeñas empresas, y sin embargo esté creciendo el empleo en las empresas grandes que tienen más capacidad de adaptación", denuncia Lorenzo Amor, sobre las medidas que saldrán del departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando además que el presidente de los autónomos ha afirmado que un registro de jornada nuevo, digital, a muchos autónomos "los va a hundir". "Para la empresa, en general, va a ser una nueva carga, pero al autónomo lo hunde", advierte.

“A pesar de que 2025 cierra con crecimiento en cuanto al número de autónomos, la realidad es que ha sido un año nefasto como consecuencia del incremento de la carga impositiva y la incertidumbre, lo que ha conseguido cabrear a los autónomos. El crecimiento se concentra en cuatro autonomías, se pierde empleo entre los autónomos y las pequeñas empresas y continua el descenso de autónomos en los sectores tradicionales”, afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.