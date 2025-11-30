Los autónomos subrayan que lo que buscan es que se les reconozcan sus derechos y se les ampare "algo" en la ley

El difícil camino del emprendimiento tecnológico y las dificultades de los autónomos para crear 'startups'

Compartir







Autónomos procedentes de diferentes partes del país han participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, cuyos coordinadores han clamado contra la "injusticia" que vive este colectivo, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España". Informan en el video Silvia López-Lázaro, Jorge Bergantiños y Sara García.

"Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco", ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la marcha, que ha avanzado que si las administraciones siguen sin escuchar, continuarán las protestas de los autónomos "con concentraciones mayores o, incluso, paros".

PUEDE INTERESARTE El Gobierno da marcha atrás en las subidas de las cuotas de los autónomos: qué propone ahora

Bajo lemas como 'Si el autónomo desaparece, España se desvanece', 'Si no trabajo, no cobro pero sigo pagando' o 'Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena', y cánticos como "Este trimestre no vamos a pagar", ha discurrido la marcha.

"No nos conocemos ninguno. Se ha hecho un grupo en un mes y estamos viendo un compañerismo increíble", ha explicado Raúl García, otro de los coordinadores de una manifestación que se ha movilizado a través de las redes y para la que se había establecido como código de vestimenta un "luto riguroso por los negocios que cierran".

PUEDE INTERESARTE Atención autónomos: esta es la forma de aumentar vuestra pensión de jubilación

También se había establecido un 'Decálogo de buenas prácticas' en el que se pedía un "respeto absoluto a todas las personas", quedando prohibidos los "insultos, descalificaciones o cánticos ofensivos hacia instituciones, partidos, colectivos o individuos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con todo, algunos manifestantes han hecho caso omiso a las instrucciones de la Plataforma -que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos-, y han entonado consignas dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las reclamaciones de los autónomos

El ánimo reivindicativo de los asistentes -por lo general, autónomos con pequeños comercios (no han faltado sectores como, por ejemplo, el de la imagen personal: peluquerías, barberías y estética), según los coordinadores-, se ha sentido durante la marcha, que ha comenzado en la céntrica Plaza de España.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Acto seguido se ha encaminado hacia el Palacio Real de Madrid, donde se ha cruzado con grupos de personas que se dirigían a la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Ejecutivo por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

Ya en la Puerta del Sol, la Plataforma ha leído un manifiesto, con las principales peticiones de este movimiento, que reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales así como la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje "incomprensible".

Aboga, asimismo, por la reforma integral del cese de actividad; una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados; sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto, y la libertad del pago en efectivo.

Manifestaciones en distintos puntos de España

La de Madrid ha sido una de la veintena de manifestaciones que la Plataforma, de reciente creación, ha convocado para la jornada de hoy en ciudades como Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla.

"Esto es el principio. Se está moviendo todo a nivel de España y seguiremos tirando para adelante hasta que se nos escuche de alguna manera", ha recalcado el coordinador Raúl García, que ha insistido en que lo que los autónomos buscan es que se les reconozcan sus derechos y se les ampare "algo" en la ley.