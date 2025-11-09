El difícil camino del emprendimiento tecnológico y las dificultades de los autónomos para crear 'startups'

Gabriel Cruz 09 NOV 2025 - 15:06h.

España registra una tasa de emprendimiento juvenil del 6%, muy por debajo del promedio europeo

El Gobierno da marcha atrás en las subidas de las cuotas de los autónomos

Se busca en Google, se compra en webs como Amazon o Aliexpress o reservamos hoteles en España a través de plataformas extranjeras y nos relacionan en redes sociales extranjeras, el país sigue rezagado en creación tecnológica.

¿Los que lo crearon fueron más listos? No, simplemente emprendieron muchas más veces hasta lograrlo. Los emprendedores tecnológicos son jóvenes y en España en comparación con Europa son muy pocos, nos gana hasta Polonia. Los expertos apuntan a la excesiva burocracia y a las cuotas de autónomos como los principales frenos al emprendimiento.

Un programador español en Irlanda: "Si un mes no facturas nada, no pagas nada"

España se sitúa entre los países europeos con menor tasa de emprendedores solo un 11% de los ciudadanos planea montar un negocio, frente al 40% de media en la Unión Europea. Según Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, “las cuotas de autónomos y la burocracia hacen muy difícil emprender, incluso para quien tiene una buena idea”.

Muchos jóvenes programadores optan por marcharse al extranjero como Irlanda que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los programadores, como explica Manuel Grau: “Aquí pagas según ganas. En España las cotizaciones son obligatorias, ganes o no dinero tienes que pagarlas aunque no factures nada”.

En los últimos cinco años, la emigración de profesionales cualificados españoles ha crecido un 15%. Otro de los aspectos de la burocracia y que vemos en el video es que por ejemplo se hacen cursos de riesgos laborales a empresas cuyos trabajadores están teletrabajando.

A la larga la falta de emprendimiento en tecnología es dependencia tecnológica. La Hay una creciente dependencia tecnológica exterior.

De hecho, España ha sido criticada por la Unión Europea y Estados Unidos por encargar a una empresa china —Huawei— el almacenamiento de escuchas judiciales, un símbolo de la vulnerabilidad tecnológica del país. ¿Cambiará la situación?