Análisis de Twogether: Project Indigos, una original propuesta de puzles y exploración

PlayStation Talents ha dado carpetazo al año 2021 con una gran cantidad de videojuegos independientes de los cuales, a través de su lanzadera, impulsa a pequeños estudios que no tiene un presupuesto excesivamente holgado como para competir con las grandes desarrolladoras. Hemos visto los recientes casos del metroidvania Aeterna Noctis, la terrorífica puesta en escena de Insomnis o Way Down, que llegó a las consolas gracias a este proyecto de la mano de Mediaset Games.