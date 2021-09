Análisis de Clid the Snail para PS4: un caracol con muy mala baba

Al contrario que muchos juegos que optan por una casi nula narrativa dentro del género de los dual stick shooter, Clid the Snail nos narra una historia rica en detalles , conversaciones y geniales personajes secundarios desde el principio. Y este es uno de los puntos fuertes del juego que, sin salirse de la sencillez que puede ofrecer su perspectiva, no ha abandonado la oportunidad de contar una historia , y lo hace utilizando muchos movimientos de cámara, planos fijos, conversaciones y escenas cinemáticas realizadas con el motor 3D del juego.

Clid, que es el diminutivo de Euclides , es un caracol un poco macarra y antisocial que es expulsado de su hogar, la ciudadela de los caracoles, donde todos ellos tienen rimbombantes nombres clásicos griegos. Clid, cuya principal afición es visitar la cantina con mucha frecuencia , no puede mantenerse dentro de los muros de la ciudadela y se lanza en locas incursiones al exterior, donde acechan las peligrosas babosas. Al no cumplir las normas, los sabios de la ciudadela de los caracoles expulsan a Clid al exterior porque piensan que es un peligro.

Las primeras imágenes y vídeos que habíamos visto de Clid the Snail nos dejaron claro que estábamos antes un 'top down shooter' y se nos vinieron a la cabeza algunos de los títulos más representativos del género, como HotLine Miami, Helldivers o Enter the Gungeon pero este juego se parta mucho de aquellos, sobre todo en su ritmo. Y es que aquí no nos encontramos con un ritmo frenético, con oleadas imposibles de enemigos que nos rodean y una lluvia de balas que llega de todas partes. Los chicos de Weird Beluga han optado por un ritmo mucho más pausado, tal vez porque estamos hablando de un héroe que es un caracol.