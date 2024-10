Nacho Abad, muy duro con Isabel Pantoja: "Lo que ha relatado su hija es una salvajada"

'En boca de todos ' mostraba el momento en el que Isa Pantoja relataba las dos visitas que realizó al ginecólogo para que descubriese si había perdido la virginidad o no.

Nacho Abad, muy impactado con las duras vivencias relatadas por Isa Pantoja señalaba: "Serán muy famosos y les aplaudirán en los conciertos, pero a mí esto me parece una salvajada".

Así mismo, Patricia Cerezo daba total veracidad al testimonio de Isa Pantoja y señalaba que ella no quiso dar detalles de una humillación aún más grande que sufrió en Cantora, como para "purificarle o limpiarle" el cuerpo: "Con una manguera y medio desnuda la empaparon para que se sintiera más limpia".

Por último, Paloma Cervilla confesaba que no cree a Isa Pantoja y arremetía duramente contra la hija de la tonadillera: "Es una chica que no tiene ni oficio ni beneficio y toda su vida se basa en vender la historia de su familia. Me parece muy triste que solo salga en televisión para criticar a su madre y a su familia. Si ha pasado esto, es terrible, pero se tiene que buscar un trabajo".