Mediaset España presenta la productora de videojuegos Mediaset Games

Mediaset España ha presentado hoy Mediaset Games , un sello que "firmará la producción de videojuegos 100% originales para explotar sus licencias de cine y televisión junto a los mejores estudios de desarrollo nacional o internacional y exportar sus marcas a nuevas pantallas". Esta nueva productora prepara ya el lanzamiento de tres videojuegos basados en las próximas películas de Telecinco Cinema: Malanzidos , Way Down y la nueva entrega de Tadeo Jones .

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España , ha declarado que "los videojuegos ocupan un gran espacio del ocio de los españoles y ¿por qué no estar allí?. Nuestra experiencia en el campo del entretenimiento puede ser de gran utilidad en este nuevo universo".

Juega al videojuego oficial de la película de Telecinco Cinema, Way Down, dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por un increíble elenco internacional. Tu objetivo es utilizar el sigilo y la infiltración para entrar en la cámara secreta del Banco de España, el inexpugnable edificio que no había sido recreado en un videojuego desde los tiempos del mítico ‘Goody’ de Opera Soft. Una increíble reconstrucción aproximada del icónico edificio situado en la Plaza de Cibeles de Madrid. ¿Serás capaz de explorarlo y dar con la manera de penetrar en la inexpugnable cámara del oro?