Dos solteros católicos y de VOX se enamoran en 'First Dates': "España está siendo muy tonta"

Miriam y Abraham tienen un flechazo en 'First Dates'

Miriam es la siguiente soltera que acude a 'First Dates' en busca del amor. Es educadora matrimonial, tiene 31 años y viene desde Paterna, Valencia. Busca una persona con la que poder crecer e ir más allá, casarse y construir juntos un futuro.

Esta soltera es la sexta de once hermanos y para ella la familia es lo más importante de todo. Se considera católica y aspira a ser como sus padres: "Han pasado muchas batallas con nosotros, de enfermedades, económicos y han sido un equipo".

Abraham es su cita, es conductor ferroviario y viene de Majadahonda, Madrid. Aspira a una pareja de derechas, que tenga un pensamiento familiar de unión y que sea religiosa. Al encontrarse por primera vez con su cita, al soltero le ha maravillado y comentaba: "Es perfecta, no le he visto ninguna imperfección, ha sido flechazo".

Pero parece que el flechazo ha sido mutuo, porque Miriam después de mirar de arriba abajo a su soltero afirmaba: "Me ha gustado mucho como iba vestido y cómo ha conjuntado la camisa con las deportivas. Físicamente también está muy bien".

La dura historia familiar de Abraham

Durante la cena, ambos solteros se conocían más en profundidad y Abraham contaba a su cita su dura historia familiar: "Mi madre murió cuando yo tenía dos años y hace tres años perdí a mi padre debido a un cáncer". Estas tragedias conmovían a su cita, que aprovechaba para preguntar si es o no creyente y cómo le había ayudado serlo a superar la muerte de sus padres: "Sé que desde el cielo mis padres me cuidan". Tras estas palabras, Miriam aseguraba: "Me parece impresionante que aún sin sentir el amor de Dios, siga creyendo en él".

Por otro lado, Miriam confesaba a su cita, que ella con 15 años perdió por completo la fe. Sin embargo, una amiga, algo engañada, la llevó de viaje a un pueblo de Bosnia donde vivió algo que le hizo creer en Dios de por vida: "Me quitaron el odio que tenía en el corazón y me metieron mucho amor. Volví a sentir a Dios en mi vida". Después de esta sorprendente historia, Abraham, que había estado muy atento al relato de su cita afirmaba: "Me estaba transmitiendo algo que no sé cómo explicado, pero me ha absorbido la historia".

Poco a poco los solteros se iban conociendo más al detalle y Miriam aseguraba a su cita, que es votante acérrima de VOX y comentaba: "Mis amigas me dicen que es super machista, pero yo no lo veo así. Hay que ser bueno, pero no tonto. España está siendo muy tonta". Su cita admitía que él también vota al mismo partido y apuntaba: "Me está encantando tu postura, la comparto al 100%".

La decisión de Miriam y Abraham

Después de una cita con muchísima conexión entre ambos solteros, llegaba el momento de tomar la decisión de seguir conociéndose o por el contrario, no volver a verse nunca más. El primero en responder era Abraham, que con mucha seguridad afirmaba que sí quería seguir conociendo a Miriam: "Me ha parecido una chica 10, formal, sería y muy responsable".