Análisis de Insomnis: terror español en primera persona para PS4 y PS5

El juego de los españoles Path Games comenzó en Itch.io y ha terminado contando con el apoyo de Playstation Talents

El género del terror es uno de los recursos más socorridos por parte de los desarrolladores durante estos tiempos tan recientes. Aún si más destacamos que ha pasado la época de Halloween y muchos jugadores se han atrevido a meterse en la piel de muchos de sus personajes preferidos en entregas como Resident Evil Village, Outlast o las innovadoras experiencias que nos proporcionan las desarrolladoras independientes.

El catálogo continúa creciendo y es cierto que con las llegadas de Song of Horror a consolas de nueva generación, el próximo episodio de la saga Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime o la inesperada por muchos, la remasterización de Project Zero: Maiden of Black Water, antojan un año caracterizado por el género de terror y regreso de algunas mecánicas survival horror. Hoy os hablaremos de un desarrollo nacional creado por Path Games y que llega bajo el programa de PlayStation Talents. Insomnis es el nombre de su creación y que ya podemos encontrar en PlayStation 4 con una mezcla de horror, puzles y peso en la trama que no deja indiferente.

Terror independiente con sabor español

Una de las principales curiosidades de Insomnis es que el videojuego comenzó como un desarrollo a baja escala en el año 2018, concretamente bajo la plataforma itch.io y que gozó de gran popularidad desde sus primeras imágenes. Poco a poco esa experiencia de terror en primera persona iba dejándose ver, versión tras versión, en algo más aterrador y con más contenidos. Si bien es un juego muy personal y creado por un equipo a pequeña escala este fue apoyado por el programa PlayStation Talents para avanzar y hacerlo crecer para llegar a lo que es ahora. Insomnis llegó puntual a su cita con Halloween y para aquellos que disfrutaron en itch.io verán un título muy cambiado, con muchas mejoras y que da ese algo diferente con un aire fresco.

Insomnis nos traslada a la piel de Joe Castevet, quien por suerte o desgracia un día recibe la llamada de un abogado en el que le comunica que es el heredero de la mansión de su abuelo, recientemente fallecido y cuyo lugar oculta un sinfín de secretos y misterios. Con una trama argumental tópica y que parece no ocultar mucho tras de sí, nos encontraremos de lleno en cuestión de un momento dentro de una casa con un sinfín de elementos y atmósfera victoriana en Inglaterra. Secretos, puzles y una aterradora historia tras esta construcción son los principales bastiones sobre los que se apila el desarrollo de Path Games.

Es importante tener en cuenta que la trama es uno de los puntos principales sobre los que apoyarse en Insomnis, donde paso a paso, con cada objeto y nota que encontremos se irá desgranando una turbiia trama, aunque en algunos momentos notamos que no ha sido todo lo bien explicada que deseáramos y dejando algunos cabos sueltos al término del título. Eso sí, no vamos a desmerecer el buen hacer de la desarrolladora, sobre todo cuando encaramos la mitad final de la aventura donde se da un giro radical y muy drástico, proporcionando gran interés. Esto es algo que también se ha logrado de forma correcta con su ambientación, jugando mucho con los sistemas de iluminación y puntos muertos, algo que toma como principales referencias a entregas como Layers of Fear entre otros.

Una aventura en la que dejarse llevar por la trama y atmósfera

Una de las principales ventajas para jugadores novatos y que no sean unos acostumbrados a los videojuegos, es que estamos ante algo muy parecido a un pasaje del terror, pero con sencillas mecánicas de control, puzles etc. Si tu pregunta es, ¿se puede perder en este juego? No. No es posible. Simplemente durante las horas que dura la historia recorreremos las distintas habitaciones y estancias donde se encontrarán a los "habitantes" de este lugar, fantasmas anclados entre sus paredes y que en momentos concretos estarán preparados para dar un buen susto. En este concepto tenemos que insistir que se produce algún que otro totalmente gratuito o esperable mientras que otros son inesperados y bien logrados.

Estas criaturas fantasmagóricas no serán capaces de hacernos daño, más allá del nerviosismo que pueda producirnos saltar del sofá. Tampoco te atacarán ni te perseguirán, simplemente tienen un papel en la historia que jugarán notablemente. Una de las curiosidades y que vemos desde la primera pantalla de Insomnis es que el juego no cuenta con una opción de autoguardado y es el título quien te desafía a averiguar cómo se guarda la partida. Esta es a través de una serie de teléfonos ubicados en puntos concretos de la mansión y que obligan en cierta medida a buscar bien y estar al loro de sus ubicaciones. Es un sistema curioso, pero no es acertado ya que fuerza a jugar hasta localizarlos, algo problemático para aquellos que quieran sesiones más cortas y espaciadas.

Fantasmas que servirán de guía

Como mencionábamos anteriormente, los fantasmas sirven a parte de asustadores como guía para localizar secretos, pistas y darnos un mensaje que quieren que sea descubierto. También hacen las veces de ayuda para resolver los distintos puzles que integra el título, habiéndolos de todo tipo, siendo algunos de ellos sencillos, otros de mayor complejidad y terminando por aquellos tediosos que no habría estado de más proporcionar alguna que otra indicación. Algo muy tedioso durante la aventura, estando en algo cercano a un walking simulator con tintes de terror, es lo lento que camina el protagonista. Esto llega a resultar desesperante en momentos en los que hay que cubrir distancias largas, llevando varios segundos que acaban eternizándose.

Al igual que muchos otros del género es necesario ir recopilando notas, objetos y coleccionables. Estos en su mayoría servirán para resolver en ese mismo momento un puzle o posteriormente, al igual que otros proporcionan entradas que sean interesantes y que proporcionen más información sobre la historia. El terror del que hace gala Insomnis tiene un buen comienzo generando cierta tensión y manteniéndola en distintos puntos, pero vemos que se desinfla con el paso de los minutos con sustos que tienden a repetirse una y otra vez.

Uno de los grandes protagonistas de ese terror o atmósfera de tensión recae sobre su aspecto técnico, jugando mucho con la iluminación y sobre todo dando zonas de oscuridad en las que los corazones de más de un jugador comenzarán a palpitar a mayor velocidad. La mansión cuenta con detalles aterradores, ocultando mensajes, pintadas o simplemente un aspecto desolador que transmite el misterio que oculta la trama. Las criaturas fantasmales que nos acompañan en el juego cuentan con unas animaciones y movimientos correctos, aunque tienden a repetirse constantemente y no proporcionan la suficiente variedad. El juego se mueve a una buena tasa de imágenes y una correcta fluidez en todo momento. El sonido, al mismo tiempo, cuenta con notas estridentes y canciones que pondrán los pelos de punta.

En definitiva…

Insomnis es una aventura terrorífica, tendiendo más al walking simulator, que da una de cal y otra de arena. La premisa es buena y su trama también, teniendo dos finales distintos dependiendo de las decisiones tomadas. Creemos que los puzles pecan de ser muy rudimentarios, consistiendo en muchas ocasiones llevar un objeto de un lado a otro. Por otro lado, se tiende a crear una notable atmósfera, pero se recurre en muchos momentos al susto fácil. Su duración no está muy allá, dándonos alrededor de dos horas en las que conseguir todo y resolver el oscuro secreto tras esta mansión.