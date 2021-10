Análisis de The Dark Pictures: House of Ashes: el terror más profundo

Tus acciones deciden el destino de los protagonistas de House of Ashes, que se puede disfrutar tanto a solas, como con hasta 4 amigos

House of Ashes ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Los juegos de terror son uno de los recursos más utilizados por los aficionados a los videojuegos para trasladarse a mundos en los que tener tensión, introducirse en mundos terroríficos y sentir en la propia piel del personaje sus peores miedos. Hay infinidad de productos de este tipo en el catálogo de todas las consolas, unos que han sabido hacerlo de forma excelente mientras que otro más que miedo producen alguna que otra carcajada nerviosa. El género ha ido cambiando con el paso de las décadas, dejando atrás lo que conocíamos como concepto de survival horror en una época dorada con grandes clásicos de culto como Resident Evil o Silent Hill entre otros.

El terror ha evolucionado y la forma de transmitirlo también. Tenemos ejemplos de lo más variopinto como Outlast, que empezó como un proyecto independiente y que ha dado más de un susto con una visión a través de cámara de vídeo. Por otra parte, Amnesia no solo obliga a resolver puzles si no a correr y mucho. Resident Evil en su séptimo y octavo capítulo ha optado por una experiencia subjetiva, al igual que Resident Evil 4 que se ha pasado por la realidad virtual. Otra de esas innovaciones nos ha llegado por parte de Supermassive Games, que ya nos trajo Until Dawn a PlayStation 4 con un auténtico homenaje a las películas de terror y todos sus tópicos.

Hace un par de años la desarrolladora nos sorprendía como The Dark Pictures Anthology, una antología de mano del estudio en el que a través de ocho capítulos traería una serie de historias independientes con un alto componente cinematográfico y al mismo tiempo con el que interactuar a través de decisiones y eventos QTE. Elegir tu propio camino y llevar la historia hasta el lado deseado con un final inesperado son las principales características que se cumplen en su tercer capítulo, House of Ashes. Hemos navegado por el Océano Pacífico y viajado a un pueblo de Estados Unidos en el que palpar el miedo. Ahora es el momento de viajar a Iraq y experimentar cosas realmente terroríficas.

La evolución del terror

Uno de los puntos clave de The Dark Pictures: House of Ashes es su componente narrativo y podemos deciros que en este caso los sustos y el terror pasan a un segundo plano, centrándose en mayor medida en el conflicto este conocido conflicto bélico y sus personajes. Esto no implica que no vayamos a dar un susto en momentos concretos, que los daréis, por eso no hay que preocuparse. La historia nos centra en el año 2003, pleno apogeo de la guerra de Iraq en Oriente Medio y donde los cuerpos más poderosos de la CIA se encuentran tras la caza de las armas nucleares que se rumorea que Sadam Hussein ha escondido por la zona. Eric King, un conocido coronel, ha sido enviado para peinar la zona y encontrar en los bunkers estos peligrosos armamentos.

Estas zonas subterráneas son muy peligrosas y que llevará a este escuadrón junto a Eric a lo más bajo del mundo, donde la oscuridad oculta una historia que sobrevuela una misteriosa deidad y un culto aterrador. Poco a poco descubriremos una historia que se encuentra basada en hechos reales, donde el emperador Naram-Sin desafío un día a los dioses, algo que hizo que su pueblo fuera maldito y sobre él, sepultando estas tierras bajo tierra.

Uno de los principales peligros es sobre todo lo que se esconde debajo de los pies de nuestros protagonistas, valga la redundancia, una deidad sedienta de sangre con un gran poder y que no ve con buenos ojos que la gente acceda a su territorio. En House of Ashes, no se ha apostado por un terror con el susto fácil, se ha querido aprovechar el poder de la oscuridad y jugar con los sonidos, manteniendo en tensión al jugador y sobresaltándolo en los momentos más insospechados. Por otra parte, la sensación de claustrofobia y las laberínticas estancias que se recorrerán a lo largo de la partida hacen un papel muy necesario, explotando otro tipo de terror que a más de uno llegará a agobiar. Seguramente muchos podrán ver multitud de inspiraciones en películas de terror bastante famosas, es algo que Supermassive Games siempre tiene en cuenta y son colocadas sutilmente para que el propio usuario sea el que las descubra.

Decide el destino de la historia

Uno de los puntos que más nos ha llamado la atención es la intensidad narrativa que se ha centrado en esta ocasión en sus personajes, teniendo una gran evolución de sus personajes a lo largo de los capítulos que jugaremos y con la sensación de controlar algo más que avatares virtuales, si no gente de carne y hueso con una historia detrás. Se ha formado de forma muy eficiente una trama tras ellos, una historia y unos motivos que los han traído hasta un punto concreto de la trama argumental, no siendo avatares sin sentido sino piezas que tienen mucho que ofrecer.

Como es habitual, habrá que tomar muchas decisiones durante la aventura, aunque a diferencia de Man of Medan o Little Hope, no tendrán tanto impacto como se esperaba. Eso sí, las relaciones entre los personajes se han intensificado, siendo bastante interesante cómo evolucionan durante las aproximadamente ocho horas que nos llevará terminar el juego.

Una de las peculiaridades de las que más ha presumido Supermassive Games son las distintas formas de morir en la aventura, teniendo un total de hasta 60 distintas, por lo que no han escatimado en ofrecer finales fatales para Jason, Eric, Salim o Rachel entre otrosl. Estos exploran en distintos puntos sus distintos miedos, los horrores que les han llevado hasta allí y esto es algo de lo que el enemigo se aprovechará y les hará dudar de si todos están de su parte o no.

House of Ashes en términos jugables es un título continuista, siguiendo el concepto de si algo funciona no es necesario cambiarlo. Si por algo destaca esta tercera entrega es por las secuencias de acción, en nuestra opinión son demasiadas y restan el factor terrorífico que si se tenía en Man of Medan o Little Hope.

En muchos momentos también tendremos secuencias Quick Time Event en los que habrá que tomar una decisión rápida, así como interactuar para luchar o evitar caer en combate. Estás en lo cierto, House of Ashes es algo más que una película interactiva que embauca y nos permite decidir el destino y rumbo de la historia. Fuera de las secuencias y hablando más en términos técnicos, se ha optado por dar una experiencia frenética en la que los ángulos y cambios de cámara serán frecuentes, dando una mayor sensación de inmersión.

House of Ashes es una experiencia muy divertida, sobre todo en su modo multijugador en el que hasta cinco personas pueden sumergirse en la historia y tomar el control de un personaje, por lo que cada uno de ellos puede tomar las decisiones que crea oportunas con cada uno de ellos. Por otra parte, también puedes compartirla con un usuario a través del modo online, en este caso jugando uno cada uno.

Más fotorrealismo e inmersión

Esta tercera entrega además tiene algo muy especial, siendo la primera en debutar en la nueva generación de consolas y trayendo un fotorrealismo notable, sumergiéndonos de lleno en una película de terror de la que nosotros somos guionista y personajes protagonistas. El uso del ray-tracing en PlayStation 5 y Xbox Series X|S proporciona unos efectos de luces y sombras sobresalientes, teniendo ubicaciones en las que el fuego de las antorchas proporciona la suficiente oscuridad para mantener en tensión. Lo mismo podemos decir de los modelados de los personajes, luciendo unos aspectos increíbles. Como es habitual, se ofrecen dos modalidades gráficas, una que prioriza el rendimiento moviéndolo a 60 imágenes por segundo o sacrificando esa tasa por unas texturas de mayor calidad. Este último tema es una de las problemáticas puntuales en el juego, dando algunos errores puntuales.

Su banda sonora goza de unos temas muy acertados, los cuales saben transmitir ese toque de tensión y miedo en los momentos más insospechados para sumergir aún más en la experiencia de juego. Nuevamente, tenemos que aplaudir el gran trabajo realizado con su doblaje al castellano, contando con un reparto de voces muy conocidas en el panorama actual de la televisión y el cine, con unas actuaciones para aplaudir.

En definitiva…