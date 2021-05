Análisis Resident Evil Village: acción, sigilo y terror en un pueblo al margen del mundo

Bienvenidos a una misteriosa aldea la margen del mundo

Terror con más acción y menos sigilo

Esta entrega supo escuchar a las voces que reclamaban más acción y menos sigilo y aunque ciertamente el sigilo sigue siendo una pieza clave en la aventura, la acción ha crecido y mantiene un nivel algo mayor que la anterior entrega. Nosotros hemos disfrutado la aventura en su nivel Normal de dificultad, uno de los cuatro disponibles, y la verdad es que nos hemos quedado con las ganas de volver a disfrutarla en un nivel más alto. En el nivel Normal que trae por defecto, no nos vemos en demasiados apuros y la munición no escasea. Por eso, si sois de los que disfrutáis apurando cada bala y negociáis con cada enemigo intentando recurrir al "Why can´t we be friends?" con tal de no tener que disparar y malgastar la munición, os animamos a subir la dificultad que trae por defecto.