Análisis de Way Down: el videojuego de la película que te invita a robar el Banco de España

Una aventura gráfica que traslada la tensión y la narrativa de la exitosa película dirigida por Jaume Balagueró

Way Down es una sencilla pero entretenida aventura gráfica cargada de puzzles y desafíos para PS4 y PS5

Uno de los fenómenos del cine español de este último y año y de mano de Mediaset se transforma en videojuego. Tras su llegada a la gran pantalla, Way Down ha cosechado grandes cifras en taquilla convirtiéndose además en el mejor estreno español del año. La obra de Jaume Balagueró (REC) que cuenta con actores de la talla de José Coronado (Vivir sin permiso), Freddie Highmore (The Good Doctor) o Àstrid Bergès-Frisley (El Sexo de los Ángeles) ha sido alabada por la crítica y premiada con numerosos galardones.

Ahora es el turno de que esta experiencia del robo del siglo pase a la pequeña pantalla, concretamente a las consolas bajo el desarrollo de Gammera Nest, Fas3 Estudios, PlayStation Talents y Mediaset Games. El sello de videojuegos se ha estrenado con Way Down para PlayStation 5 y PlayStation 4, pero su ambición va mucho más allá y próximamente lanzará dos nuevos juegos basados en sus películas MalnaZidos y Tadeo Jones 3.

Este es un comienzo para una aventura de desarrollos que ofrecerá múltiples estilos de juego, siendo Way Down el inicio con una sencilla aventura en tercera persona con numerosos elementos interactivos, MalnaZidos una apuesta por la acción y Tadeo Jones siendo un plataformas enfocado en los más pequeños de la casa. Hoy nos centraremos en Way Down, que aprovechando la buena acogida por parte del público apuesta por los sistemas PlayStation para rememorar la aventura de Thom, Lorraine, James y Simon entre otros.

El robo del siglo

Nuestra historia da comienzo con la leyenda del pirata Drake, que un día logró hacerse con uno de los más grandes tesoros a lo largo del pillaje en los siete mares. A base de robos, muerte y algo de suerte fue abriéndose paso y amasando una gran fortuna. Muchos años han pasado y ese tesoro que pertenecía a Walter fue reclamado por el gobierno de España y guardado a buen recaudo en la Calle de Alcalá número 48, también conocido como el inexpugnable Banco de España. Hacerse con él no será una tarea sencilla ya que este cuenta con los sistemas y equipos de seguridad más avanzados y precisos del mundo, además de estar comandados por Gustavo Medina, un eficiente jefe de seguridad al que le gusta mantener todo bajo control.

Ahora es el turno de reunir un equipo con los mejores. Expertos en ingeniería, espionaje, informática o dirección de un conjunto de butroneros son las principales claves para salir indemnes de este lugar. Poco a poco, durante esta misión, iremos descubriendo que no todos reman en la misma dirección y que tienen sus propias pretensiones dentro del banco.

Centrándonos en la mecánica jugable de Way Down, encontramos una sencilla aventura en tercera persona donde dirigir en momentos concretos a varios de los miembros de este equipo. Cada uno de estos se encuentra especializado en una rama concreta y es un apoyo para afrontar tareas concretas o simplemente salir del paso. Moverse por los escenarios es muy sencillo, a golpe de stick seremos capaces de movernos e interactuar con muchos de los elementos tales como cuadros, sistemas de alumbrado o alarmas o incluso utilizar armas y compuestos químicos. Way Down proporciona una experiencia líneal y al mismo tiempo guiada, ayudando a aquellos jugadores más novatos a no perderse y saber siempre a donde dirigirse.

En todo momento estaremos respaldados por el equipo a través de transmisiones por radio que proporcionarán información sobre la presencia de un guardia de seguridad o la próxima ubicación a dirigirse. También se introduce un mapa en el que se muestra la posición del personaje que se maneje en ese momento y el objetivo, por lo que será prácticamente imposible no saber qué hacer en un momento concreto.

Dialogar con empleados del Banco de España y pasar desapercibido es gran parte de la importancia de que la misión salga bien, por lo que mediante un sistema de diálogos con respuestas predefinidas se escogerá la que aparentemente sea más correcta y no causar sospechas. Os aconsejamos que elijáis la que creáis más precisa, aunque otras que parezcan más improbables pueden dar alguna sorpresa.

Variedad de mecánicas y minijuegos

Durante la aventura, dividida en tres arcos y con una duración aproximada de tres horas en total, se introducen un sinfín de minijuegos con los que desactivar sistemas eléctricos y alarmas, escanear cuadros para encontrar códigos de seguridad, usar sustancias como nitrógeno para congelar mecanismos o simplemente esconderse de la mirada de enemigos copan gran parte de la jugabilidad. Estos en gran parte se dividen en secuencias Quick Time Event con los que pulsando botones concretos o utilizando los sticks de forma precisa se superarán las pruebas. Si por algún casual no supieras como realizarlo, se ofrece antes de comenzar un tutorial muy breve y visual con el que conocer cómo realizar una determinada tarea.

En materia técnica hemos de decir que los personajes han sido trasladados de forma correcta a esta aventura, pudiendo gozar de su gran personalidad y habilidades con el uso del mando de la consola. Cuentan con unas animaciones sencillas y eficientes, además de unas gesticulaciones durante los diálogos que cumplen.

Los escenarios a pesar de no ser de unas dimensiones inmensas sí que dan la suficiente libertad para cumplir los objetivos y en ocasiones esconder algún secreto u objeto que utilizar. Su banda sonora sumerge de lleno en la acción con instrumentaciones que trasladan tensión y descargas de adrenalina, además de introducir un doblaje al castellano cargado de voces profesionales como los casos de Claudio Serrano.

En definitiva…