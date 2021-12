Vidas Infinitas #37: Hablamos de Mediaset Games, Way Down, Malnazidos, Far Cry 6...

De su mano conoceremos las novedades de Mediaset Games, una productora de reciente creación y que está inmersa de lleno en la tarea de traernos varios juegos basados en películas, como Way Down, una aventura gráfica en la que tendremos que apañarnos para robar el Banco de España y que ya puedes encontrar en las tiendas, Malnazidos, un shooter en primera persona que en palabras de Maeso está prácticamente terminado y que nos promete horas de diversión en una España inmersa en su guerra civil, y otras producciones de las que no puede contar demasiado, pero entre los que se encuentra una nueva aventura de Tadeo Jones.