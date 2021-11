Vidas Infinitas #36: charlamos con Samuel Molina 'Fukuy'

También analizamos Soviet Kitchen , un sorprendente juego de Devir que te pedirá colaboración con tus compañeros para conseguir la receta perfecta con ingredientes muy muy locos.. No os lo podéis perder. También hablamos de temas tan interesantes como GiiKER Super Slide , un videojuego clásico convertido a formato físico y que nos ha llamado mucho la atención, del complicado tema de los Tokens No Fungibles , del cumpleaños de Xbox que acaba de cumplir 20 años y que lo celebra entre otras formas anunciando la última hornada de juegos retrocompatibles.

También traemos una noticia luctuosa, y es que Bernie Drummond, responsable gráfico de maravillas como Head over Heels, Batman (Jon Ritman) o Match Day II nos ha dejado esta semana. Que la tierra le sea leve. La inminente llegada del juego de mesa Hero Quest -ahora sí-, las primeras y alucinantes escenas del rodaje de The Last of Us y los nominados a los GOTY de este año cierran la sección. Un episodio que cerramos con las recomendaciones de Fukuy y las nuestras propias para que te entretengas hasta la semana que viene.