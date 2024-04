Soledad, a juicio por apuñalar al presunto violador de su madre: "Lo recuerdo y me vengo abajo"

Aunque en sede judicial ya se declaró inocente de estas acusaciones y aseguró que no apuñaló al presunto agresor sexual de su madre, como algunos testigos y el agredido confirmaban, hoy ha vuelto a comparecer ante el juez.

Soledad expresaba que cada vez que recuerda todo lo que pasó con su madre es muy doloroso: "Yo recuerdo lo de mi madre y me vengo abajo".

En referencia a lo que le ha contado Soledad al juez de lo que ocurrió en el bar el día de la supuesta agresión al violador de su madre, afirmaba: "Yo he contado la verdad. Fui a la barra a pagar mi café y este señor que estaba tomándose una copa, se levanta y me dice: "Eres más p*** que tu madre". En ese momento, Soledad cuenta que se pone muy nerviosa y comienza a forcejear con él, pero enseguida le entra miedo y se va corriendo.

Nacho Abad, tras estas palabras, preguntaba a Soledad por la herida que presentaba este hombre, y ella respondía: "No tengo ni idea, no me puedo imaginar cómo se hizo esa herida".