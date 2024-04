Ione Belarra, sobre la querella de 'Manos Limpias' a Begoña Gómez: "Es una denuncia basada en recortes de noticias"

Pedro Sánchez en este escrito, señalaba un ataque "sin precedentes" contra su esposa y se preguntaba si merece la pena seguir soportando esta situación. "Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", subrayaba el Presidente del Gobierno.

Ione Belarra apuntaba que esta 'violencia política' no ha empezado con Pedro Sánchez y explicaba su origen: "Esto empezó hace muchos años y creo que si no hubiésemos dejado pasar el acoso de los fascistas en la puerta de la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, no estaríamos ahora en este momento".