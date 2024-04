Un soltero desata la risa de Carlos Sobera en ‘First Dates’: “La suerte favorece a…”

Conchi ha querido saber si Tomás era supersticioso y él le ha dicho que no, y que no creía. Ha ido a docenas de sesiones de espiritismo y tiene la sensación de que todo tiene una explicación “aunque todavía yo no lo sepa”. Ella es psíquica y él ha sentido que podían echar un buen rato leyéndole las cartas “aunque yo no me crea nada”, tiene claro que no es un tema que hay que respetar y que no tiene que separar a las personas.