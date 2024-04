Las terribles amenazas de la expareja de una menor a su familia: "Vas a ver a tu hija reventada y con la vida destrozada"

"La vas a llorar, te voy a entregar a tu hija partida en dos con sangre por todas partes. Que no pise Montijo, te lo juro por mis muertos. Vais a llorar, no quieras que te mande vídeo de lo que voy a hacer porque entonces veré a una madre sufrir", así eran varios de los mensajes de este chico a la madre de la menor.

Desde 'En boca de todos' hablamos con la madre de la menor amenazada, que con la voz distorsionada y de espaldas, nos empezaba relatando cómo se encuentra su hija: "Está en depresión, no come, ha dejado los estudios y se ha intentado quitar la vida".

En referencia a la justicia, esta madre asegura que no le hacen caso y que le dan la espalda: "No hacen nada y creen que pongo denuncias falsas".

Por último, desesperada, esta madre pide ayuda y por eso afirma que se ha puesto en contacto con el programa porque ya no sabe que hacer: "Yo necesito salir de este país con mi hija. Aquí no me puedo quedar porque cualquier día me van a llamar y me van a decir que la han matado o la han violado".