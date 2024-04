La mujer acusada del asesinato de su marido enfermo, tras ser absuelta: ''Siento pena de que él se marchara y yo me quedara''

María José cuenta ante las cámaras del programa el infierno por el que ha tenido que pasar: ‘’Imagínate que después de cuidar a unos padres, de estar mi marido ayudándome a cuidarlos y ver la angustia de mi marido por la afasia que tenía y el sufrimiento que era superior a sus fuerzas y él me decía que cuando perdiera fuerzas que se marchaba’’.

Acto seguido desvela lo que le dijo a su marido cuando le propuso ‘’marcharse’’: ‘’Le dije, la vida sin ti para mí no tiene sentido, entonces yo me marcho contigo y esto fue año y pico antes de lo sucedido’’.

Nacho Abad ha querido saber si Josefa echa de menos a su marido y ella, visiblemente afectada ha sacado fuerzas para responder: ‘’Muchísimo, no hay palabras para decir lo que lo echo de menos, era un hombre tan positivo’’.

Además, ha recordado el día que le ayudo a morir: ‘’Siento pena de que él se marchara y yo me quedara y como culpabilidad, pero después lo pienso y nos sacamos de un sufrimiento muy grande porque él sufría tantísimo con la afasia, no sé cuando llegase a demencia igual no se daría cuenta tanto de su enfermedad, pero era muy triste verlo’’.